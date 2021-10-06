Fransa'dan eski sömürgesine tehdit

Paris merkezli radyo istasyonu France Inter'e röportaj veren Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, "Biz olmasaydık Mali'yi teröristler ele geçirirdi" sözleriyle yeni bir skandala imza attı.

Fransa'nın, Afrika'nın Sahel bölgesinden kademeli olarak çekilmesine değinen Macron, "Sahel'de Fransa olmasaydı Mali'de bir hükûmet olmazdı, bu çok net. François Hollande 2013'te müdahale kararı almasaydı teröristler önce başkent Bamako'yu, sonra da tüm ülkeyi kontrol altına alacaktı" ifadelerini kullandı.

Macron'un iddialarının aksine Mali halkı, Fransız müdahalesinin ardından hem ülkede hem de bölgede terör olaylarının artmasından şikayetçi. Bu çerçevede Mali'de pek çok kez Fransız askeri varlığına yönelik protesto gösterileri düzenlendi. Ayrıca Fransa Cumhurbaşkanı'nın bu sözlerinin, Mali'deki askeri yönetimin Rus özel güvenlik şirketi Wagner ile ordunun eğitimi için anlaşma imzalayacağı iddialarının ardından gelmesi, Fransa'nın Mali'ye dolaylı tehdidi şeklinde yorumlandı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e yakın bir iş adamının sahibi olduğu Wagner Grubu'nun Mali'ye gelmesini, Batı Afrika ülkesindeki nüfuzunu Rusya'ya kaptırmak olarak yorumlayan Fransa hükûmeti, geçen hafta Bamako'yu "uluslararası desteği kaybedeceği ve tecrit edileceği" sözleriyle tehdit etmişti.

FRANSA'NIN BAMAKO BÜYÜKELÇİSİ, MALİ DIŞİŞLERİ BAKANLIĞINA ÇAĞRILDI

Fransa'nın Bamako Büyükelçisi M. Joel Meyer, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Mali hükümetini hedef alan sözleri nedeniyle Mali Dışişleri Bakanlığına çağrıldı.

Mali Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Fransa'nın Bamako Büyükelçisi Meyer, Macron'un Mali devlet kurumlarına karşı kullandığı "düşmanca ve aşağılayıcı ifadeler" nedeniyle Dışişleri Bakanlığına davet edildi.

Fransız diplomata, Mali hükümetinin söz konusu ifadeler karşısındaki öfkesi dile getirildi ve dostane ilişkilere zarar verebilecek bu açıklamalar güçlü şekilde protesto edildi.

Fransız makamları "yargılamalardan kaçınmaya" davet edilerek, özellikle Sahel'deki terörle mücadele başta olmak üzere asıl meselelere odaklanmak için karşılıklı saygıya dayalı yapıcı bir yaklaşım benimsenmesi çağrısında bulunuldu.

Ayrıca Mali hükümetinin, Mali halkının meşru taleplerine saygı duyan ortaklarla, istendiği taktirde samimi ve uyumlu ilişkiler kurmaya hazır olduğu da vurgulandı.