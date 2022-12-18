Fransa'dan İsrail'e kınama

Avrupa ve Dışişleri Bakanlığı, İsrail İçişleri Bakanlığının Kudüs'teki kalıcı oturumunu iptal ettiği Filistinli aktivist Hamuri'nin bu sabah vatandaşlığını taşıdığı Fransa'ya sınır dışı edilmesine ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada, son gözaltına alınışından bu yana Hamuri'nin doğduğu, ikamet ettiği ve yaşamayı istediği Kudüs'te haklarının gözetildiğinden emin olunması, tüm yasal yollardan yararlanması ve normal bir hayat sürmesi için Paris yönetiminin üst kademeleri de dahil olmak üzere harekete geçildiği belirtildi.

Kudüs'ün Hamuri'nin doğduğu, ikamet ettiği ve yaşamayı istediği yer olduğuna işaret edilen açıklamada, Dördüncü Cenevre Sözleşmesi kapsamında işgal altındaki Doğu Kudüs'ten bir Filistinlinin sınır dışı edilmesine "en açık şekilde" karşı çıkıldığını göstermek için İsrail makamlarıyla çeşitli adımlar atıldığı kaydedildi.

Açıklamada, Avrupa ve Dışişleri Bakanlığının, Kudüs ve Tel Aviv'deki Fransa başkonsoloslukları ve Fransa'nın İsrail'deki büyükelçiliğinin, Hamuri'ye verilebilecek tüm desteği sağlamak için elinden geleni yaptığı ifade edildi.

"İsrail makamlarının Salah Hamuri'yi yasa dışı şekilde Fransa'ya sınır dışı etmeye yönelik kararını kınıyoruz." ifadesi kullanılan açıklamada, Bakanlığın Hamuri'nin ailesiyle temaslarını sürdürdüğü belirtildi.

Filistinli aktivist Salah el-Hamuri, bu sabah vatandaşlığını taşıdığı Fransa'ya sınır dışı edilmişti.

İçişleri Bakanı Ayelet Şaked, Fransız vatandaşlığı bulunan Salah el-Hamuri'nin İsrail nezdinde yasa dışı kabul edilen Filistin Halk Kurtuluş Cephesine üye olduğu ve Vatandaşlık Yasası'na göre "İsrail devletine bağlılık göstermediği" gerekçesiyle Kudüs'teki kalıcı oturum statüsünün iptal edildiğini açıklamıştı. Şaked, Filistinlinin Fransa'ya sınır dışı edilmesi yönünde talimat vermişti.

Avukat ve insan hakları akvitisti olarak tanınan Hamuri, İsrail'in "terör örgütü" kabul ettiği Filistin Halk Kurtuluş Cephesi ile ilişkili olduğu gerekçesiyle yasa dışı ilan ettiği sivil toplum kuruluşlarından Zamir Esirleri Koruma Kurumu için çalışıyordu.

İsrail makamları, Filistinli Hamuri'yi herhangi bir suçlama isnat etmeden, "idari tutukluluk" uygulaması kapsamında martta hapse atmıştı.

- BM'den sınır dışı uygulamasının "savaş suçu teşkil edebileceği" uyarısı

Fransa hükümeti, birçok kez Hamuri'nin serbest bırakılması ve ailesiyle Kudüs'te yaşamasına izin verilmesi çağrısında bulunmuştu.

Birleşmiş Milletler uzmanları da Hamuri'nin iradesi dışında Fransa'ya sınır dışı edilmesine yönelik kararının Cenevre Sözleşmesi uyarınca "savaş suçu" teşkil edebileceği konusunda uyarmıştı.

Eşi ve çocukları Fransa vatandaşlığı taşıyan Filistinli aktivistin ailesi, Hamuri'yi ziyaret etmelerine İsrail tarafından izin verilmediğini açıklamıştı.

Salah el-Hamuri, 2005'te de İsrail'in Başhahamı Ovadia Youssef'e suikast girişiminde bulunan bir grubun içinde yer aldığı gerekçesiyle tutuklanmış, 2011'deki esir takası sırasında serbest bırakılmıştı.

İsrail'in 1967'de işgal ettiği Doğu Kudüs'te yaklaşık 350 bin kadar Filistinli kalıcı oturum statüsünde yaşıyor. İsrail, Doğu Kudüs'teki Filistinlilerin kalıcı oturumlarını çeşitli gerekçelerle iptal etme hakkını elinde bulunduruyor.