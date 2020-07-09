Fransa'dan 'Libya'daki savaşa dış müdahalelerin durması' talebi

Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyinde Berlin Konferansı'nın katılımcılarıyla yapılan Libya oturumunda Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian adına konuşma yapan de Nicolas de Riviere, ülkede kötüye giden durumun Libya'nın çıkarlarını, komşularını, Avrupa'yı ve Sahel'deki terörle mücadeleyi tehdit ettiğini söyledi.

Libya'daki savaşa dış müdahalelerinin son bulması ve silah ambargosuna uyulması çağrısı yapan de Riviere, Rusya ve Türkiye'yi Libya'ya yönelik silah ambargosunu ihlal etmekle suçladı.

''Bölgesel tırmanış ve Libya'nın Suriyelileşmesi riski gerçek oluyor." ifadesini kullanan Riviere, Fransa'nın Libya'da taraf tutmadığını savundu ve taraflara ateşkes ve siyasi çözüm çağrısı yaptı.

Kaynak: AA

Güncelleme Tarihi: 09 Temmuz 2020, 00:52