Fransa'dan Mali'ye dikkat çeken ziyaret

Fransa Savunma Bakanı Florence Parly, güvenlik sorunlarını görüşmek üzere Mali Cumhurbaşkanı Bah N'Daw tarafından kabul edildi.

Parly, Çek mevkidaşı Lubomir Metnar ve Estonyalı mevkidaşı Kalle Laanet ile Mali'ye geldi.

Cumhurbaşkanı N'Daw tarafından kabul edilen Fransa Savunma Bakanı Parly, görüşmenin ardından gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Parly, Mali Cumhurbaşkanı'na terörle mücadele konusundaki kararlılıklarını dile getirdiğini aktararak, "Ziyaretimiz kapsamında, Mali güvenlik güçlerine destek amacıyla oluşturulan Avrupa Görev Gücü Takuba bünyesindeki Malili, Fransız, Çek, Estonyalı, İsveçli ve İtalyan askerleri de ziyaret edeceğiz." dedi.

Parly, Fransa ve Avrupa'nın terörle mücadele konusunda Mali'nin yanında olduğunu vurguladı.

Bakan Parly'nin ziyaretini, Mali toplumunun ülkedeki Fransız askerlerine tepkili olduğu bir dönemde yapılması dikkati çekti.

AA