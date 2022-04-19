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Fransa'dan Rus petrolüne ambargo talebi

Fransa Ekonomi Bakanı Bruno Le Maire, Rus petrolüne ambargo uygulanmasını istediklerini bildirdi.

Avrupa 19.04.2022, 14:33
Fransa'dan Rus petrolüne ambargo talebi

Le Maire, Europe 1 radyosunda yaptığı açıklamada, Rusya'nın birkaç yıldır para kaynağının gaz değil petrol olduğunu söyledi.

"Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile her zaman kömüre ve Rus petrolüne ambargo uygulanmasını istediğimizi söyledik. Kömüre ambargo uygulandı." diye konuşan Le Maire, Ukrayna'nın Donbas bölgesinde yaşananlar göz önüne alındığında Rusya'dan petrol ithalatını durdurmanın gerekli olduğunu kaydetti.

Le Maire, Rus petrolüne ambargo konusunda Avrupalı ortaklarını ikna etmeye çalıştıklarını, bazılarının çekinceleri bulunduğunu ifade etti.

#fransa #rusya #petrol #ambargo
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