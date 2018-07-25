Fransa'dan teröre desteğe demokrasi kılıfı

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Suriye'deki DEAŞ karşıtı koalisyonun sivil-asker faaliyetleri sorumlusu Fransız Tuğgeneral Frederic Parisot, SDG ismini kullanan YPG/PKK’ya eğitim verdiklerini kabul etti.

Video konferans aracılığıyla ABD Savunma Bananlığı’na bağlanan Fransız general Parisot, koalisyonun DEAŞ’tan alınan bölgelerde istikrar sağlama çalışmalarına ilişkin de bilgi verdi. Öncelikli hedefin toprakların örgütün elinden tamamen alınması, sonrasındaki hedefin ise alınan toprakların tekrar ele geçirilmesinin engellenmesi olduğunu belirtti.

Bir Türk muhabirin “Kuzey Suriye Savunma Gücü’ne ne tür eğitimler veriyorsunuz? sorusuna Fransız general şu yanıtı verdi: “Onlar Suriye Demokratik Güçleri’dir. Onların ‘Güvenlik Güçleri’ dediğimiz güçleri olacak. Çünkü savaş bittikten sonra, askeri olarak elde ettikleri kazanımları pekiştirmeleri gerekir”