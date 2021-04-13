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Fransa'dan uçuş yasağı

Fransa Başbakanı Jean Castex, Brezilya ile Fransa arasındaki uçuşları Kovid-19 mutasyonu nedeniyle askıya aldıklarını duyurdu.

Avrupa 13.04.2021, 18:00
Fransa'dan uçuş yasağı

Castex, Ulusal Mecliste yaptığı açıklamada, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) Brezilya mutasyonundan duyulan endişe nedeniyle bu ülke ile Fransa arasındaki uçuşların ikinci bir emre kadar durdurulduğunu belirtti.

Başbakan Castex, Brezilya’da durumun kötüleştiğinin farkında olduklarını, bu nedenle uçuşların askıya alındığını ifade etti.

Aşılamanın yavaş ilerlediği Fransa’da şu ana kadar Kovid-19’un 92 türü tespit edildi.

Kaynak: AA

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#fransa
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