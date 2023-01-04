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Fransa'dan Ukrayna'ya hafif tanklar gidecek

Rusya-Ukrayna savaşında Ukrayna tarafında yer alan Fransa, bu ülkeye hafif tanklar gönderecek.

Avrupa 04.01.2023, 23:52
Fransa'dan Ukrayna'ya hafif tanklar gidecek

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Avrupa'ya barış geri dönene kadar Ukrayna'ya desteklerinin devam edeceğini belirtti.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile sürekli temas halinde olduğunu kaydeden Macron, Fransa'nın Ukrayna'ya hafif tanklar sağlayacağını ve hava savunması konusundaki desteğine de devam edeceğini vurguladı.

Macron, Fransa'nın Ukrayna'ya kaç tane hafif tank göndereceğini açıklamadı.

Kaynak: AA
#fransa #Ukrayna #hafif tank
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