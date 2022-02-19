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Fransa'dan vatandaşlarına çağrı: Ülkeyi terk edin

Fransa Dışişleri Bakanlığı, Ukrayna’ya yönelik "seyahat" uyarısını güncelleyerek vatandaşlarından bu ülkeyi terk ermelerini istedi.

Avrupa 19.02.2022, 18:51
Fransa'dan vatandaşlarına çağrı: Ülkeyi terk edin

Rus askerlerinin Ukrayna sınırına yığılmasıyla oluşan gerginlik nedeniyle Ukrayna’nın kuzey ve doğu sınır bölgelerine gidilmemesi ve burada bulunanların derhal ayrılması tavsiye edildi.

Fransız vatandaşlarından Ukrayna’yı terk etmeleri, bu ülkeye yapılması planlanan ve zorunlu olmayan seyahatlerin ertelenmesi istendi.

Kaynak: AA
#fransa #Ukrayna
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