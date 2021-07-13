Fransa'dan vatandaşlarına çağrı: Ülkeyi terk edin

Afganistan'da son haftalarda tırmanan şiddet olayları nedeniyle, Fransa bütün vatandaşlarını en kısa zamanda Afganistan'ı terk etmeye çağırdı.

Fransa Büyükelçiliği salı günü yaptığı açıklamada, "Ülkedeki gelişen güvenlik durumu ve kısa vadeli beklentiler nedeniyle ülkede bulunan bütün Fransız vatandaşlarına, Afganistan'ı terk etmeye çağırıyoruz" ifadelerini kullandı.

Büyükelçilik açıklamasında, "Hükümet, tüm Fransızların ülkeye dönmesine imkan sağlamak için 17 Temmuz sabahı Kabil'den özel bir uçuş organize edecek ve ilave özel uçuşlar olacak. Bu uçuşlara katılmanızı şiddetle tavsiye ediyoruz" ifadeleri yer aldı.

'Kalmak isteyen Fransızların güvenliğini sağlamayacağız'

Büyükelçilik, "17 Temmuz'dan sonra Afganistan'da kalmayı planlayan Fransızların güvenliğini sağlayamayacağını" bildirdi.

Diplomatik temsilciliğin şimdilik açık kalacağının altını çizen elçilik, "Büyükelçilik ekibi iş başında. Bugün Afganistan İslam Cumhuriyeti'ne desteğimizi her zamankinden daha fazla vererek görevimize devam ediyoruz" diye devam etti.

NATO himayesinde ABD liderliğindeki bir koalisyonun parçası olarak 20 yıldır Afganistan'da bulunan Fransız askerler de dahil, yabancı askerler, ağustos ayı sonuna kadar Afganistan'dan tamamen çekilecek.

11 Eylül 2021 itibarıyla Afganistan'daki askerlerini tamamen çekme kararı alan ABD ülkede 650 asker bırakmayı planlıyor.

Kaynak: Euronews