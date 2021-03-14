Fransa ABD-Suudi Arabistan soğukluğunu değerlendirmeye çalışıyor

Fransa hükümetinin, Biden yönetiminin Suudi Arabistan'la ilişkilerini gözden geçirme kararı almasının ardından, iki ülke ilişkilerindeki gerginliği kendi lehine kullanmak istediği iddia edildi.

Fransız istihbarat bağlantılı internet sitesi "Intelligence Online" ile Challenges internet sitesinin haberlerine göre, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, mayıs ayında Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri’ne (BAE) yapacağı ziyarette, bu iki ülkeyle ekonomik diplomasiyi canlandırmayı hedefliyor.

Macron’un görev süresinin başından bu yana iki ülke liderleri arasında sıcak bir ilişki bulunmazken, Fransız Cumhurbaşkanı ile Veliaht Prens Muhammed Bin Selman, çok kısa birer resmi ziyarette bulunmuştu.

Silah satışının askıya alınması

ABD Başkanı Joe Biden yönetiminin, Riyad’a silah satışı ile Yemen’deki Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyona desteğini bir süreliğine askıya alma kararının ardından, Macron yönetimi, Körfez ülkelerine silah satmak için harekete geçti.

Paris yönetimi, ABD’den F-35 savaş uçağı satın almak isteyen BAE’ye Fransız Rafale savaş uçağını satmak için büyük çaba sarf ediyor.

Fransa Savunma Bakanı Florence Parly, şubat ayında Abu Dabi’de düzenlenen Uluslararası Savunma Fuarı’na (IDEX) katılarak, bu ülkeye 6. ziyaretini yapmıştı.

Macron yönetimi, Suudi Arabistan’ın su kaynakları, atık yönetimi, inşaat ve nükleer enerji konusundaki projelerine de özel ilgi gösteriyor.

Haberde ayrıca Fransa'nın, ABD ile Suudi Arabistan arasındaki ilişkilerin gerginleşmesinden karlı çıkmak isteyen tek ülke olmadığı, Rusya, bazı Asya ve Almanya gibi Avrupa ülkelerinin de bu fırsattan yararlanmak istediği değerlendirmesi dikkati çekti.

AA