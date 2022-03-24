Fransa, füze denemesi yaptı
Avrupa Birliği ülkeleri arasında nükleer güce sahip tek ülke olan Fransa, havadan karaya nükleer füze denemesi yaptığını duyurdu.
Avrupa 24.03.2022, 19:40
Fransa Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Fransız Silahlı Kuvvetlerinin dün havadan karaya geliştirilmiş stratejik orta menzilli nükleer ASMPA füze denemesi yaptığı belirtildi.
Açıklamada, füze denemesinin Avrupa merkezli füze sistemi geliştiricisi MBDA, Dassault Aviation şirketi ve Ulusal Havacılık Araştırma Merkezinin (ONERA) katkılarıyla yapıldığı aktarıldı.
Nükleer füzenin Cazaux Hava Üssü'nden havalanan bir Rafale uçağı tarafından ateşlendiği belirtilen açıklamada, denemenin başarıyla gerçekleştiği kaydedildi.
Avrupa Birliği ülkeleri arasında nükleer güce sahip tek ülke olan Fransa'nın nükleer füze denemesinin Rusya-Ukrayna savaşı sürecine denk gelmesi dikkati çekti.
Kaynak: AA
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