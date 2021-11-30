Fransa göçmen karşıtı Generation Identity'yi yasakladı

Fransa İçişleri Bakanı Gerald Darmanin, göçmenlere karşı olduğu bilinen aşırı sağ grup Generation Identity'yi (Kimlikçi Hareket) ayrımcılık, nefret ve şiddete teşvikten yasakladı.

Darmanin Twitter'da, "Generation Identitaire derneği, bu sabah bir Kabine toplantısında feshedildi. Gönderdiğim kararnamede detaylandırıldığı gibi ayrımcılığa, nefrete ve şiddete teşvik ediyor" dedi.

Generation Identity, Alpler ve Pireneler'de baskınlar düzenleyerek göçmenlerin ülkeye girişini defalarca engellemeye çalıştı.

13 Şubat'ta Darmanin, bir dizi göçmen karşıtı eyleme yanıt olarak grubu yasaklama prosedürlerini başlattığını duyurdu.

Grup, ocak ayı sonlarında, İspanya sınırında “Avrupa'yı Savun” mesajını taşıyan arabalarla insansız hava araçları kullanmıştı.

Örgüt ilk olarak 2012'de “Bir savaş ilanı” başlıklı çevrimiçi bir videoyla Fransız manşetlerine girmişti.

Bir grup genç, kameraya, “etnik bölünme” ve “birlikte yaşama” konusunda “dayatılmış melezleme” isimli bir konuşma yapmıştı.

Bir ay sonra, Fransa'nın orta kesimindeki Poitiers kentinde yapım aşamasında olan bir caminin çatısını işgal ederek ve binayı göçmen karşıtı pankartlar sergilemek için kullanmışlardı.