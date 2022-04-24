Fransa halkı sandığa gidiyor

Fransa İçişleri Bakanlığı, yerel saatle 08.00'de başlayan oy kullanma işleminde oyunu veren seçmenlerin yüzdesini açıkladı.

Buna göre, saat 12.00 itibarıyla seçmenlerin yüzde 26,41'i sandığa gitti. Bu oran, 2017'deki cumhurbaşkanlığı seçiminde yüzde 28,23 olarak belirlenmişti.

Macron, ülkenin kuzeyindeki Touquet kentinde, Le Pen de Henin-Beaumont şehrinde oy kullandı.

Yaklaşık 48,7 milyon seçmenin bulunduğu ülkede oy kullanma işlemi yerel saatle 19.00'da sona erecek. Büyük kentlerde saat 20.00'ye kadar oy kullanılacak.

Araştırma şirketleri, sandıkların kapanmasından itibaren seçimin tahmini sonuçlarını vermeye başlayabilecek.

Resmi sonuçlar, Anayasa Mahkemesince 27 Nisan'da açıklanacak.