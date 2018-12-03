Fransa her an OHAL ilan edebilir

Fransa Hükümet Sözcüsü Benjamin Griveaux, Paris'teki protestolar sebebiyle olağanüstü hal (OHAL) ilanının gündemlerinde olduğunu ifade etti.

“Sarı yelekliler”in protestoları devam ediyor. Fransa’da Ocak ayında yürürlüğe girmesi planlanan benzin ve mazot vergisi zammı ile genel olarak hayat standartlarındaki düşüşü protesto eden “sarı yelekliler”, Paris sokaklarında eylemlerine devam ediyor.

17 ve 24 Kasım'daki gösterilerin ardından önceki gün sokağa çıkan göstericilerin sayısının 136 bini bulduğu belirtiliyor. Ülke genelinde 81'i polis 263 kişinin yaralandığı olaylarda, 378'i Paris'te olmak üzere 630 kişinin gözaltına alındığı ifade edildi.

“Sarı yelekliler” olarak gündeme gelen kalabalığın başlattığı eylemler Belçika ve Hollanda’ya da sıçramıştı.

Kaynak: www.dunyabulteni.net

