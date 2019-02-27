Fransa Hindistan'ın Pakistan'a saldırısını meşru görüyor

Fransa'nın, Hindistan'ın sınırda terörizme karşı güvenliğini sağlama konusunda meşruiyetini kabul ettiği ve Pakistan’ı ülkesindeki terörist grupların eylemlerine son vermeye çağırdığı bildirildi.

Fransa Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, 14 Şubat'ta Hindistan'daki paramilis konvoyunu hedef alan bombalı saldırı kınandı.

Fransa'nın terörle mücadelede Hindistan'ın yanında yer aldığı ve bu konuda uluslararası toplumu harekete geçirmeye hazır olduğu belirtilen açıklamada, "Fransa, Hindistan’ın sınırda terörizme karşı güvenliğini sağlama konusunda meşruiyetini kabul ediyor ve Pakistan’ı ülkesindeki terörist grupların eylemlerine son vermeye çağırıyor." ifadesi kullanıldı.

Fransa'nın taraflara itidal çağrısı yaptığı kaydedilen açıklamada, iki ülke arasındaki diyaloğun önemine işaret edildi.

Hindistan, Keşmir kontrol hattının Pakistan tarafındaki Ceyş-i Muhammed örgütüne ait kampa hava saldırısı düzenlediğini bildirmişti.

- Pakistan, hava sahasını ihlalle suçlamıştı

Pakistan Silahlı Kuvvetleri Sözcüsü Tümgeneral Asıf Gafur da sabah saatlerinde Twitter'dan yaptığı açıklamada, Hint savaş uçaklarının Keşmir kontrol hattındaki Muzafferabad bölgesinden Pakistan hava sahasını ihlal ettiğini, sınırdan 5-6 kilometre içeri giren uçaklardan birinin Pakistan savaş uçaklarının müdahalesinin ardından Hint tarafına kaçarken aceleyle bomba bıraktığını belirtmişti.

Gafur, Hint uçağının bıraktığı bombanın sınır eyaleti Hayber-Pahtunhva'daki Balakot kenti civarında bir bölgeye düştüğünü ifade etmişti.

Bombanın düştüğü arazinin ve bomba kalıntılarının fotoğraflarını paylaşan Gafur, herhangi bir maddi hasar veya can kaybı yaşanmadığını kaydetmişti.

Hindistan'da 14 Şubat'ta paramilis konvoyunu hedef alan bombalı saldırıda 44 asker hayatını kaybetmiş, 20 asker de yaralanmıştı. Yeni Delhi yönetimi saldırıyla ilgili Pakistan'ı suçlamış, saldırıyı kınayan Pakistan ise suçlamayı reddetmişti.

Kaynak: AA

Güncelleme Tarihi: 27 Şubat 2019, 09:30