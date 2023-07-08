Fransa hükümetinden protesto yasağı kararı

2016'da jandarma aracında ölümü ülke genelinde tepkilere yol açan siyahi genç Adama Traore için düzenlenmesi planlanan iki gösteri yasak kararına takıldı.

Aralarında milletvekillerinin de bulunduğu binden fazla gösterici, kararın yasal olmadığını belirterek polis engeline rağmen Paris'teki Cumhuriyet Meydanı'nda bir araya geldi.

Ölen siyahi gencin ablası Assa Traore, basına yaptığı açıklamada, "Kimse özgürlüğümüzü, kimse ülkemizi savunmamızı engelleyemez. Bizim ülkemiz, bizim ülkemizdir. Ülkemizin demokrasisini, hürriyetini savunuyoruz. Bu gösteri yasağını kabul edersek insan haklarını savunan diğer tüm gösterileri yasaklayacaklar." dedi.

Traore, yaşama haklarının olduğunu belirterek, "Burada bulunan herkes gibi tüm ölülerimizin yaşama hakkı vardı. Hayvan değiliz ve asla onların kurbanı olmayacağız." ifadelerini kullandı.

"Şiddete şiddetle cevap veriliyor"

Aslen ABD'li olan ve 30 yıldır Fransa'da yaşayan gösterici İsabel Encinias,, Fransa'nın "özgürlük, eşitlik ve kardeşlik" ülkesi olması gerektiğini ancak bundan eser kalmadığını savundu.

Encinias, "Bence bütün dünya bize bakıyor ve '(Fransa'da) Neler oluyor?' diye soruyor. ABD'ye benzemeye başladık." diye konuştu.

ABD'yi adaletsizlik ve polis şiddeti yüzünden terk ettiğine dikkati çeken Encinias, Fransa'da da aynı sorunla karşılaştığını ve korktuğunu söyledi.

Encinias, "Şiddete şiddetle cevap veriliyor. Bu, çok tehlikeli bir şey." dedi.

Gösterinin sonlarına doğru polis, bazı göstericileri dağılmadıkları için darbetti, alanda görüntü almak isteyen basın mensuplarına da müdahalede bulundu.

Öte yandan, 27 Haziran'da 17 yaşındaki Nael M. isimli gencin polis kurşunuyla öldürülmesinin ardından aralarında siyasi partilerin de olduğu 90 kuruluşun çağrısıyla Dijon ve Saint-Nazaire gibi kentlerde gösteriler düzenleniyor.

Her yıl Traore'nin anısına ve polis şiddetine karşı gösteriler düzenleniyor.

Val-d'Oise Valiliği ise Persan ve Beaumont-sur-Oise'da bugün düzenlenmesi planlanan gösteriyi son günlerdeki şiddet olaylarını gerekçe göstererek yasakladı.

Valilik, polis tarafından öldürülen Nael M'nin annesinin de katılmasının beklendiğini, bu nedenle gösteride ortalığı karıştıran kişilerin olabileceğini öne sürdü.

Siyahi gencin ablası Assa Traore'nin gösterinin Paris'te düzenlenmesini istemesinin ardından Paris Emniyet Müdürlüğü, sabah saatlerinde çok geç çağrı yapıldığı ve son zamanlarda başkent civarındaki kentlerde şiddet olaylarının yaşandığı gerekçesiyle bu gösterinin de yasaklandığını duyurdu.

Traore, 19 Temmuz 2016'da kimlik kontrolü sırasında yaşanan gerilim sonrası karakola götürülmek üzere bindirildiği jandarma aracında hayatını kaybetmişti.

Olayın ardından yapılan ilk açıklamalarda Adama Traore'nin rahatsızlandığı ve ilk yardım ekibine teslim edildiği öne sürülmüştü. Traore'nin doktor müdahalesinden önce jandarma aracında hayatını kaybettiği ortaya çıkmıştı.