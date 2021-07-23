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Fransa İçişleri Bakanlığı 'El-Kaide' tehdidi için teyakkuza geçti

Terör örgütü El-Kaide tarafından sosyal medyada bir video yayınlandı. Fransa'da siyasilerin tehdit edildiği video için Fransa İçişleri Bakanlığı, terör örgütüne karşı teyakkuza geçti.

Avrupa 23.07.2021, 15:15 23.07.2021, 15:22
Fransa İçişleri Bakanlığı 'El-Kaide' tehdidi için teyakkuza geçti

Sosyal medya uygulaması Telegram’da bulunan, El-Kaide’ye ait olduğu belirtilen As-Sahab kanalında, 15 Temmuz’da yayımlanan videoda Fransa'nın yanı sıra Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile İçişleri Bakanı Gerard Darmanin adları verilerek tehdit edildi.

İçişleri Bakanlığı valiliklere gönderdiği yazı ile yaz boyunca terör eylemlerine karşı teyakkuzda olmalarını istedi.

Bakan Darmanin, Twitter hesabından konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada, "Terör tehdidi halen var. Valilikleri yaz boyunca yüksek teyakkuzda olmaya çağırdım." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA
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