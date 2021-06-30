Fransa İklim Yüksek Konseyi'den hükümete eleştiri

Fransa İklim Yüksek Konseyi, hükümetin küresel ısınmaya karşı mücadele çabalarının, 2030 hedeflerine ulaşma konusunda yetersiz olduğunu bildirdi.

Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron tarafından 2019’da kurulan bağımsız bir kurum olan Konseyin yıllık raporunda, sera gazı salımındaki düşüş eğilimine rağmen, Fransa’nın küresel ısınmayla mücadele çabalarının, ülkenin iklim hedeflerine 10 yıl içerisinde ulaşamayacağını gösterdiği belirtildi.

Son 2 yılda karbon salımının beklenenden hızlı düştüğü ancak bunun azami salım sınırının yükseltilmesi ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı alınan önlemler sayesinde olduğu kaydedilen raporda, hükümetin çabalarının 2030 hedeflerine ulaşma konusunda yetersiz kaldığı vurgulanarak, bu çabaların hızlandırılması çağrısı yapıldı.

Fransa, 2030 yılında karbondioksit salımını 1990’a göre yüzde 40 azaltmayı taahhüt etmişti. Ancak 2015-2018 yıllarında karbon bütçesinin aşılmasıyla hükümet 2019-2023’te azami salım sınırını yükseltmiş, bu da ülkeyi hedeflerinden uzaklaştırmıştı.