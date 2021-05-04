Fransa ile Mısır arasında 'gizli' anlaşma

Reuters'ta yer alan habere göre, bir Fransız hükümet kaynağı, Mısır'ın 30 Rafale uçağı satın almak için Fransa ile el sıkıştığını öne sürdü.

Anlaşma gizli şekilde imzalandı

Yaklaşık 3.75 milyar euro değerindeki anlaşma için 26 Nisan tarihinde Mısır'ın başkenti Kahire'de 'gizli' görüşmeler yapıldığı, basına kasıtlı olarak açıklama yapılmadığı ve görüntü verilmediği öne sürüldü.

Borcu ödeyemezlerse borcu Fransa ödeyecek

Yaklaşık 200 milyon euro'luk da füze alacağı vurgulanan Mısır'ın, borcunu ödeyememesi durumunda Fransız hazinesinin borcun yüzde 85'ini karşılayacağı ifade edildi.

Yeni Şafak