Fransa ile Rum kesimi arasında anlaşma

Fransa Dışişleri Bakanlığının Twitter hesabından yapılan açıklamada, Fransa Dışişleri Bakanı Catherine Colonna ve GKRY Dışişleri Bakanı Yannis Kasulidis'in Paris'te bir anlaşma imzaladığı aktarıldı.

Söz konusu anlaşmanın, Orta Doğu'da herhangi bir kriz sırasında Fransız vatandaşlarının tahliyesini kolaylaştırmaya yönelik olduğu kaydedildi.

Açıklamada, "Bu (anlaşma) muhteşem ikili iş birliğimizin pekiştirilmesi için yeni bir etap." ifadesine yer verildi.