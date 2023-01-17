Fransa, İran'da alıkonulan vatandaşının hayatından endişeli

Fransa Dışişleri Bakanlığı, İran'da Ekim 2022'den bu yana alıkonulduğu belirtilen İrlanda kökenli vatandaşı Bernard Phelan'ın sağlık durumu ve akıbeti hakkında endişelendiğini bildirerek derhal serbest bırakılması çağrısında bulundu.

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Phelan'ın İran makamları tarafından keyfi olarak gözaltına alınan 7 Fransız vatandaşından biri olduğu belirtildi.

Phelan'ın kırılgan sağlık durumu ve akıbeti hakkında Paris makamlarının endişe duyduğu aktarılan açıklamada, bu kişinin sağlık durumunun takip edilip edilmediğinin netlik kazanmadığı bildirildi.

Açıklamada, Fransız makamlarının, İrlanda hükûmetiyle Phelan'ın derhal serbest bırakılmasını sağlamak için İran ile görüşme halinde oldukları kaydedildi.

Uluslararası basındaki haberlere göre, Phelan, Ekim 2022'den bu yana İran'da gözaltında tutuluyor.

Öte yandan Phelan'ın alıkonulmasına ilişkin Tahran yönetiminden henüz bir açıklama gelmedi.

İran'da gözaltındaki Fransız vatandaşları

İran, mayısta casusluk iddiasıyla iki Fransız vatandaşını alıkoymuş ve bu iki kişinin "Fransa dış istihbarat servisinde (DGSE) görev yaptıklarını ve rejim değişikliğine zemin oluşturmak amacıyla bu ülkeye geldiklerini" söylediği görüntüleri 6 Ekim'de devlet televizyonunda yayınlamıştı.

Fransız basını, İran'da yakalanan iki Fransız için "Fransızca öğretmeni İran’da gözaltına alındı" ve "Fransız çift İran'da gözaltına alındı" şeklinde manşetler atmıştı.

Fransa, İran'da alıkonulan 2 vatandaşına "casus olduklarının" zorla söylettirildiğini ve itirafların gerçek olmadığını savunmuştu.

Paris yönetimi, Tahran'dan alıkonulan 2 Fransız'ın derhal serbest bırakılması talep etmişti.

Fransa Dışişleri Bakanı Catherine Colonna da İran'da toplam 7 Fransız vatandaşının gözaltında tutulduğunu açıklamıştı.