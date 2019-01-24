“Fransa İslamı” İçin Yeni Öneri: AMIF

Fransa’da Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un “Fransa İslamı” projesi ile ilgili yapacağı açıklama beklenirken, Macron’a yakın isim Hakim El Karoui, hükümete sunduğu projeyi kamuoyuyla paylaştı. Montaigne Enstitüsü’nde araştırmacı olarak görev yapan El Karoui, başkent Paris’te UNESCO’nun genel merkezinde projeye destek veren Bordeaux Cami Müftüsü Tareq Oubrou, Ivry-sur-Seine Cami İmamı Mohamed Bajrafil, ilahiyatçı Tarik Abou Nour, Müslüman hasta ve askerlere dini destek veren Abdelhaq Nabaoui, doktor Sadek Beloucif, komedyen Farid Abdelkrim ve avukat Hosni Maati ile birlikte düzenlediği basın toplantısında önerdiği Fransa İslamı İçin Müslüman Derneği’ni (AMIF) tanıttı.

Hakim El Karoui, birkaç gün içerisinde kuruluş başvurusu gerçekleştirecekleri ve “güvenilir bir üçüncü taraf” olacağını iddia ettiği organizasyonun, “Fansa İslamı” ile ilgili ortaya çıkacak sorunların çözümünde ana unsur olacağını iddia etti. Basın toplantısında derneğin görevlerine de vurgu yapan El Karoui, Fransa’da her yıl 23 ile 25 bin kişinin hac ibadetini yerine getirmek üzere Mekke’ye gittiğini söyledi. Seyahat acentaları aracılığıyla gerçekleştirilen hac organizasyonunun şeffaf olmadığını ve hizmetin vatandaşlara pahalıya sunulduğunu savunan El Karoui, yeni projede hac organizasyonunun sadece AMIF tarafından akredite edilen seyahat acentaları tarafından gerçekleştirileceğini söyledi. Bu uygulamanın kaliteyi artıracağını ve daha şeffaf bir organizasyon olmasını sağlayacağını iddia etti. AMIF’in akreditasyonu bir ücret karşılığında gerçekleştireceğine de dikkat çekti.

Hakim El Karoui, derneğin görevleri arasında yer alacak diğer önemli uygulamanın ise helal sertifikası olacağını aktardı. Helal sertifikası veren kurumları denetleyecek AMIF’in bu sertifikayı verme yetkisine sahip olacak kurumları da kendisinin belirleyeceğini söyledi. Ayrıca bağış toplama yetkisine de sahip olacak derneğin yine kendisine yapılan bağışları da internet sitesinden tüm şeffaflığı ile yayınlayacağını duyurdu

AMIF’in üstleneceği önemli görevlerden birini de imamların eğitimi ve statüsünün oluşturacağını savunan araştırma görevlisi, bu maksatla kurulacak Ailemler Konseyi’ne finansman desteği sağlanacağını aktardı.

Macron Fransa’da İslam’ın Yeniden Yapılandırılacağını Açıklamıştı

Cumhurbaşkanı Macron, geçen yıl Le Journal du Dimanche gazetesine verdiği mülakatta, başta CFCM olmak üzere ülkede Müslüman örgütlerini yeniden yapılandıracaklarını ve onların devletle ve toplumla ilişkilerini yeniden düzenleyecek önemli reformlar getireceklerini açıklamıştı. Hükümetin El Karoui’nin önerisine nasıl cevap vereceği ise henüz belli değil.

Öte yandan Cumhurbaşkanı Macron’un “Fransa İslamı” ile ilgili açıklamaları ülkedeki Müslümanların ise tepkisini çekmişti. Müslümanların en üst çatı örgütlenmesi Fransa İslam Konseyi (CFCM) Başkanı Ahmet Oğraş,“Cumhurbaşkanı Macron, İslam konusunda Fransız halkını rahatlatmak istediğini, İslam anlayışı ve Müslümanları temsil eden örgütlere yeni düzenlemeler ve reformları ancak kendisinin getirebileceğini söyledi. Ama biz diyoruz ki laik bir ülkedeyiz, Macron cumhurbaşkanı olarak tavsiyelerde bulunabilir, bizim işimizi kolaylaştırabilir ancak İslam Konseyinde reform yapılacaksa onu biz yaparız ve bizim sorumluluğumuzun altındadır” ifadelerini kullanmıştı

Kaynak: Perspektif