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'Fransa İslamı'nda ilk adım, Kadın-erkek aynı safta namaz…

Fransa’da bir grup liberal kendi belirledikleri kurallara uygun cami açılması için girişimlere başladı. Grubun girişimi Müslümanlar tarafından büyük tepki çekti.

'Fransa İslamı'nda ilk adım, Kadın-erkek aynı safta namaz…

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, geçen yıl "Fransa İslamı" planını devreye sokacağını açıklamıştı. Buna göre ülkedeki Müslüman kurumlar, laik sisteme göre yeniden yapılandırılacak.

Bu doğrultuda ilk adımlar gelmeye başladı.

2 Müslüman entelektüelin öncülüğünde hayata geçirilecek 'liberal cami' projesi için, Paris'te uygun cami arayışlarının başladığı kaydediliyor.

Fransa'da bir ilke imza atacak olan proje, kadınlar ve erkeklerin aynı safta yanyana namaz kılma, vaaz etme ve imam olma imkanını sağlayacak bir cami anlayışı yaratmak amacıyla başlatıldı.

Projenin öncülerinden Kahina Bahloul, Müslümanlar için kutsal ibadet mekanları olan camilerde, dini ritüellerde kadınların dışlanıyor olduğunu öne sürdü.

Fransız Le Monde gazetesine konuşan Bahloul, dışlanan kadınlardan birinin de kendisi olduğunu belirterek, çok sayıda kadının camideki ruhsal deneyimi yaşamaktan alıkonulduğunu ifade etti.

Kaynak: Ajanslar

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