Fransa İslamofobi ile Mücadele Kolektifi güvenlik nedeniyle çalışmalarını yurt dışında sürdürecek

Fransa'da çalışmalar yapan Fransa İslamofobi ile Mücadele Kolektifinden (CCIF) yapılan yazılı açıklamada, ülkede son bir haftadır dernek hakkında kesintisiz şekilde iftiraların atıldığı ve çok sayıda hakarete maruz kalındığı belirtildi.

Buna karşılık hükümetin hiçbir tepkide bulunmadığı vurgulanan açıklamada, derneğin Paris yakınlarındaki Conflans-Sainte-Honorine semtinde 16 Ekim'de bir öğretmenin başı kesilerek öldürüldüğü olayda hiçbir sorumluluğu bulunmadığı halde İçişleri Bakanı Gerald Darmanin tarafından bu yönde suçlamaların yönetilmesine tepki gösterildi.

Açıklamada, "Fransa'da hiçbir ırkçılık karşıtı dernek bu tür muameleye maruz kalmadı. Bize yöneltilen suçlamalar maalesef Fransa'da Müslümanların çoğunun maruz kaldıklarının bir örneği. (Bir saldırı sonrası) Sessiz kalıyorsanız dayanışma göstermemekle ve söz aldığınızda takiyye yapmakla suçlanıyorsunuz." ifadeleri kullanıldı.

Ülkede "bir intikam söylemi geliştirmek ve yapılanları haklı kılmak için" Müslümanların terörü yeteri kadar kınamamakla suçlandığının vurgulandığı açıklamada, terör ve radikalleşmeyle mücadele adı altında İslamofobinin zamanla normalleştirildiği belirtildi.

Açıklamada, hükümetin derneğin kapatılacağına yönelik açıklamasına ilişkin, "Bu açıklama Fransa'da yaşayan Müslümanlara korkunç mesaj iletiyor. Haklarınızı savunmaya ihtiyacınız yok. Özgürlüklerinize saygı duyulması için yasaları savunarak size yardımcı olmaya çalışan dernek artık hedefte." denildi.

Hükümetin derneğin kapatılacağına yönelik açıklamasının ardından çok sayıda dayanışma mesajı aldıkları ifade edilen açıklamada, Fransa'da güvende olmadıkları, çalışmaların bunda sonra yurt dışında sürdüreceği belirtildi.

CCIF, geçen hafta Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron yönetiminin Müslümanlara yönelik tutumu nedeniyle Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Konseyine başvurduğunu duyurmuştu.

Arap dünyasında Macron'un İslam karşıtı açıklamalarına karşı tepkiler sürerken, Fransız ürünlerine yönelik boykot çağrıları da yükseliyor.

Macron Müslümanları hedef göstermişti

Fransa'da Macron yönetiminin son dönemde Müslümanları ve İslami kuruluşları hedef almasıyla ülkenin çeşitli şehirlerinde İslam karşıtı uygulamalara başlandı.

Ülkenin Montpellier ve Toulouse kentlerinde, Paris yakınlarındaki Conflans-Sainte-Honorine semtinde geçen hafta, başı kesilerek öldürülen öğretmeni "anmak için" resmi binaların duvarlarına Fransız mizah dergisi Charlie Hebdo'nun Hazreti Muhammed'e yönelik hakaret içerikli karikatürleri yansıtılmıştı.

Macron açıklamasında, Hazreti Muhammed'e yönelik karikatürleri yayınlamaktan vazgeçmeyeceklerini söylemişti.

Ülkedeki Müslüman dernek ve sivil toplum kuruluşlarına yönelik baskılar ve baskınlar da arttı.

İçişleri Bakanı Gerald Darmanin, 19 Ekim'de yaptığı açıklamada, Fransa İslamofobi ile Mücadele Kolektifi (CCIF) ile Barakacity dahil birçok dernek ve sivil toplum kuruluşu ile bir caminin kapatılacağını duyurmuştu.

Kaynak: AA