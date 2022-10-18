Fransa itiraf etti: Cezayir'de bazı askerlerimiz teröre bulaştı

Elysee Sarayı tarafından, Cezayir Bağımsızlık Savaşı'nın son bulmasının 60. yılı münasebetiyle Cezayir'de savaşan Fransız askerleri anısına yayımlanan açıklamada, 1954-1962 döneminde Cezayir'e 1,5 milyondan fazla Fransızın gönderildiği anımsatıldı.

"Bu savaşta, hükümetin her ne pahasına olursa olsun kazanmakla görevlendirdiği askerlerden bazıları, kendilerini Cumhuriyetin dışında konumlandırdı. Bu azınlıktaki askerler, Cumhuriyetin değerlerine aykırı olarak korku saldılar, işkence yaptılar." denilen açıklamada, hatta bazı askerlerin gizli terör operasyonlarına kalkıştığı itirafı yer aldı.

Açıklamada, Fransız askerlerinin çoğunun bu tür eylemlere bulaşmadığı, hatta bazılarının bu eylemlerin faillerini şikayet ettiği savunuldu.

Cezayir, Fransa'nın 1830'lara uzanan işgaline karşı 1 Kasım 1954'te bağımsızlık mücadelesine başladı. Yaklaşık 8 yıl süren bu mücadelede, 1,5 milyon Cezayirli hayatını kaybetti, milyonlarca insan yerinden oldu. Yaşanan büyük acılar, Fransa'nın Afrika'dan çekilirken bıraktığı "kara leke" olarak tarihe yazıldı.