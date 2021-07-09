Fransa kereste sektörü Çin yüzünden zor durumda

Çin, Fransa’da meşe ağaçlarından imal edilen kerestelerden önemli miktarda ithal edince, ülkede bu alanda iş yapanlar felce uğradı, fiyatlar adeta uçtu.

Çin’in giderek Fransa’dan ithal ettiği meşe ağaçlarından imal edilen kerestelerin miktarını artırması bu alanda iş yapan yerli imalatçıların tepkisine yol açtı.

Stoklarda meşe ağaçlarından üretilen keresteler tükenirken, marangozlar, testereciler, çatı ve inşaat sektöründe çalışanlar önemli ölçüde ham madde sıkıntısı çekmeye başladı.

Sektör çalışanları, “Fransız kereste sektörünü kurtaralım” sloganıyla bir imza kampanyası başlattı.

Meşe ağacından imal edilen keresteyi ham madde olarak kullanan yaklaşık 400 bin kişi devletin duruma müdahale etmesini istiyor.

Fransa’da özel ormanlarda üretilen meşenin yüzde 35’i bu yıl ihraç edilirken, geçen yıla oranla bu miktarın yüzde yüz artış gösterdiği görülüyor.

Kaynak: Euronews