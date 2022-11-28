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Fransa kömüre döndü: İlkbaharda kapatılan kömür santrali yeniden üretime başladı

Fransa'da ilkbaharda kapatılan Saint-Avold kentindeki kömür santrali yeniden elektrik üretimine başladı.

Avrupa 28.11.2022, 22:50
Fransa kömüre döndü: İlkbaharda kapatılan kömür santrali yeniden üretime başladı

Ulusal basındaki haberlere göre, ülkenin doğusundaki Moselle vilayetinde martta kapatılan Saint-Avold'daki kömür santrali elektrik üretimine yeniden başladı.

Birçok nükleer santralinin bakım nedeniyle kapalı olmasına bağlı enerji üretiminde düşüş yaşanan ülkede, geçen kış tamamen kapatılması beklenen Saint-Avold santralinin faaliyeti hükümetçe uzatılmıştı.

Kaynak: AA
#fransa #kömür santrali
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