Fransa kömüre döndü: İlkbaharda kapatılan kömür santrali yeniden üretime başladı
Fransa'da ilkbaharda kapatılan Saint-Avold kentindeki kömür santrali yeniden elektrik üretimine başladı.
Avrupa 28.11.2022, 22:50
Ulusal basındaki haberlere göre, ülkenin doğusundaki Moselle vilayetinde martta kapatılan Saint-Avold'daki kömür santrali elektrik üretimine yeniden başladı.
Birçok nükleer santralinin bakım nedeniyle kapalı olmasına bağlı enerji üretiminde düşüş yaşanan ülkede, geçen kış tamamen kapatılması beklenen Saint-Avold santralinin faaliyeti hükümetçe uzatılmıştı.
Kaynak: AA
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