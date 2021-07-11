Fransa Mali'den çıkıyor

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Mali'nin kuzeyindeki askeri üsleri 2021 sonunda kapatmaya başlayacaklarını açıkladı.

Macron, G5 Sahel ülkeleri liderleri ile düzenlenen zirve sonrası Paris ziyaretinde bulunan Nijer Cumhurbaşkanı Muhammed Bazoum ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Kidal, Tessalit ve Timbuktu'daki Fansız üslerinin kapanmasına 2021 ortalarında başlanacağını, 2022 başında ise tamamen kapanacağını söyleyen Macron, "Sahel'de kalmaya devam ediyoruz, çünkü bölge ülkelerinin talebiyle oradayız" dedi.

Fransa Cumhurbaşkanı uzun vadede, Sahel bölgesinde 2 bin 500 ila 3 bin asker bulundurmayı sürdüreceklerini ifade etti.

Macron, 10 Haziran’da ülkesinin bölgedeki askeri varlığına ilişkin yaptığı açıklamada Sahel'de 8 yıldır devam eden ve 5 binden fazla Fransız askerinin görev yaptığı "Barkhane Operasyonu"nu sonlandıracaklarını ilan etmişti.

Fransız basınına konuşan Macron, Mali’nin "radikal İslam”a yönelme eğiliminde olduğunu ve bu yönde ilerlenmesi durumunda askerleri geri çekeceğini açıklamıştı.

Macron, Nijer Devlet Başkanı Mohamed Bazoum ile düzenlediği basın toplantısında ise meselenin "DEAŞ ve El Kaide'nin Sahel ve Batı Afrika'ya doğru genişlemek için yeni topraklar ele geçirmesini durdurma" ile alakalı olduğunu ifade etti.

Macron, ülkenin güneyinde radikal İslam'ın yayılmasını engellemek için yeni bir organizasyona gideceklerini ve bu durumun kuzeydeki askeri varlıklarının azalmasına neden olacağını da ifade etti.

Analistler, 5 Sahel ülkesindeki radikal İslamcı tehdidin Fildişi Sahili veya Benin de dahil olmak üzere diğer ülkelerde artan terör tehditlerine yol açabileceği konusunda uyarıyor.

Kaynak: Euronews