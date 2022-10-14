Fransa Merkez Bankası: Enerji krizinin ortasında sanayi durakladı

Fransız düzenleyici, beklenen yavaş büyüme yerine duraklama bildiren 8 bin 500 şirketle anket yaptı.

Devam eden enerji krizi, bazı şirketlerin şimdiden işten çıkarmalara başvurmasıyla ülkenin sanayi üretimi üzerinde önemli bir olumsuz etki yarattı.

Enerji maliyetleri artmaya devam ettikçe, iş dünyası liderlerinin ekim ayında daha fazla durgunluk olacağını tahmin etmesiyle, görünürde bir iyimserlik yok.

Rapora göre hizmetler krize direnmek için çabalarken, sanayi sektörleri bir yavaşlamayla karşı karşıya.

Fransa Merkez Bankası üçüncü çeyrek için ekonomik büyüme tahminini yüzde 0,3'ten yüzde 0,25'e düşürdü.

Gaz fiyatlarına bağlı olan elektrik fiyatları Fransa'da yükseldi, fabrikaları zorladı ve yüksek maliyetleri azaltmak için hükümet önlemlerinin sınırlarını test etti.