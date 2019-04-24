Fransa'nın Ermeni anma günü Almanya'dan tepki gördü

Almanya'nın başkenti Berlin'de, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un 24 Nisan'ı sözde Ermeni soykırımını anma günü ilan eden kararnameyi onaylaması protesto edildi.

Vatan Partisi Berlin Teşkilatı üyelerinden oluşan grup, Macron'un 24 Nisan'ı sözde Ermeni soykırımını anma günü ilan eden kararnameyi imzalamasını protesto etmek için Fransa'nın Berlin Büyükelçiliği önündeki Pariser Meydanı'nda toplandı.

Türk bayrakları taşıyan göstericiler, "Macron dur, hukuka uy" sloganları attı.

Burada basın bildirisini okuyan Vatan Partisi Berlin Temsilcisi Emre Ünver, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) Büyük Dairesinin 15 Ekim 2015'te 1915 olaylarının soykırım olmadığına hükmettiğini anımsattı.

Ünver, "1915 olaylarıyla ilgili olarak yerel bir mahkemenin veya uluslararası yetkili bir mahkemenin soykırım kararı yoktur. AİHM'in üç ayrı kararından sonra cumhurbaşkanlarının, parlamentoların, hükümetlerin soykırıma hükmetme yetkileri yoktur." dedi.

"Avrupa'da yaşayan 5 milyon Türk vatandaşının tarihsel, hukuki ve emperyalist bir yalan olan bu iddialara karşı mücadelesini kararlılıkla sürdüreceğini" vurgulayan Ünver, "Avrupa ülkelerinde son dönemlerde özellikle Türk vatandaşlarını hedef alan ırkçı ayrımcı ve İslam düşmanı akımlara müsamaha gösterilmektedir. Irkçılığı masaya yatırdığını ifade eden Avrupa kurumları bu akımların önüne geçip eşit, adil ve özgür toplum ilkelerine sahip çıkmalıdır." ifadesini kullandı.

Ünver, Avrupa kurumlarını, medyayı, kamuoyunu, parlamento ve belediye meclislerini etkileyen merkezleri asılsız iddialarından vazgeçmeye çağırdı.