Fransa'nın gündemindeki imam "iftira" davası açtı

Fransız basınındaki haberlere göre, halihazırda Belçika’da bulunan Iquioussen'in avukatları, Darmanin’in Fransız BFMTV kanalında 2 Eylül'de İquouissen'e yönelik kullandığı "bölücü", "firari", "suçlu" ve "yargıdan kaçtığı" ifadelerini iftira olarak değerlendirerek yargıya taşıdı.

Iquioussen'in avukatı aracılığıyla başvurduğu Paris İdari Mahkemesi, daha önce de Bakan Darmanin'in imamın sınır dışı edilmesine yönelik aldığı kararı "özel ve aile hayatını orantısız şekilde ihlal ettiği" gerekçesiyle askıya almıştı.

Darmanin'in yönetimindeki İçişleri Bakanlığı, mahkemenin kararına itiraz ederek Danıştaya başvuru yapmış, Danıştay 30 Ağustos'ta mahkemenin kararını bozarak imam Iquioussen'in sınır dışı edilmesine yeşil ışık yakmıştı.

Kararın ardından Fransız polisi, Darmanin'in talimatıyla ivedilikle imamın evine baskın yapsa da Iquioussen'in karardan önce ülkeyi terk ettiği ortaya çıkmıştı.

Fransa, Belçika'da olan imam Iquioussen'in getirilip sınır dışı edilmesi amacıyla uluslararası yakalama kararı çıkarmıştı.

Bunun üzerine Belçika polisi imamı gözaltına almıştı.

Belçika yargısı ise dün aldığı kararla imamın Fransa’ya iadesi talebini reddetmişti.