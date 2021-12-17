Fransa'nın kamu borcu iyice büyüdü

Fransa'nın kamu borcu, yılın üçüncü çeyreğinde 2 trilyon 834,3 milyar avroya ulaştı.

Fransa Ulusal İstatistik ve Ekonomik Araştırmalar Enstitüsü (INSEE), ülkenin kamu borcuna ilişkin yılın üçüncü çeyreği verilerini açıkladı.

Buna göre, Fransa'nın Maastricht kriterlerine göre tanımlanan kamu borcu, yılın üçüncü çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre 72,3 milyar avro artarak 2 trilyon 834,3 milyar avro düzeyinde gerçekleşti.

Ülkenin kamu borcunun GSYH'ye oranı ise üçüncü çeyrekte yüzde 114,8'den yüzde 116,3'e yükseldi.

INSEE, kamu borcunun gelecek yılın sonunda GSYH’nin yüzde 113,5’ine düşeceği tahmininde bulundu.