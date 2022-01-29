Fransa'nın "Mali"yet sorunu

Fransa Savunma Bakanı Florence Parly, Avrupa ülkeleri olarak Mali'de "İslamcı militanlarla" mücadeleyi sürdürmek istediklerini ama Fransa'nın orada kalmak için katlanacağı maliyetlerin bir sınırı olduğunu açıkladı.

Batı Afrika ülkesinde iki askeri darbe sonrası yönetimi elinde tutan cuntanın seçimleri organize edememesinin ardında askeri yönetimle uluslararası ortakları arasındaki ilişkiler kopma noktasına gelmişti.

Son olarak hafta içerisinde askeri yönetim Fransa'ya iç işlerine karışmamasını söyleyerek eski sömürgeci reflekslerini kendilerine saklaması uyarısında bulunmuştu.

Fransız Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian da cuma günü durumun sürdürülemez hale geldiğini vurgulayarak Avrupa müttefiklerin iki hafta içerisinde Mali'yi de kapsayan Sahel bölgesindeki operasyonları değişen koşullara nasıl adapte edeceklerine dair bir plan hazırlanması konusunda anlaştıklarını söylemişti.

"Askeri, ekonomik ya da siyasi operasyonlarımızın koşulları giderek daha zor yönetilir hale geldi," ifadelerini kullanan Parly "Kısacası Mali'de kalabilmek için her türlü maliyeti karşılamaya hazır değiliz," dedi.

Fakat Parl Avrupa özel gücüne dahil olan 15 ülkenin görevi sürdürme konusunda hemfikir olduğunu bu nedenle yeni koşulları belirlemek durumunda olduklarını aktardı.

Kaynak: Euronews