Fransa'nın sorunu deniz yosunu

Fransa'nın Akdeniz kıyısında bulunan en büyük şehri Marsiya kıyılarını, daha çok Japonya'da görülen ve zehirli olan yeşil renkli bir yosun türü kapladı.

"Rugulopteryx okamurae" adlı yosun türünün yaklaşık birkaç haftadır bölgedeki kumsalları ve kayalık kıyı şeridini sardığı ve açığa çıkardığı hidrojen sülfür gazı sebebiyle sağlık açısından büyük risk taşıyarak ölümlere sebebiyet verebileceği kaydedildi.

Söz konusu zehirli yosunların özellikle Marsilya rıhtımı haricinde şehrin doğu kıyılarındaki turkuaz deniziyle ünlü Calanques Ulusal Parkı'ndaki küçük koyları istila ettiği belirtiliyor. Calanques ve bölgedeki diğer tesisler, yerli ve yabancı turistler arasında yaz mevsiminde oldukça popüler bir güzergah.

Bunun yanında zehirli yosunların şehrin batı kıyısı olan ve Cote Bleue (Mavi kıyı) olarak bilinen bölgede de yer yer görüldüğü ve sahil şeridinde mide bulandırıcı bir kokuya sebep olduğu ifade ediliyor.

Halk kötü koku ve ölüm riski sebebiyle yosun istilasından şikayet ederken, Marsilya açıklarındaki sığ bölgelerde balıkçılık yapan kişilerin ağlarının bu ot tabakasıyla dolduğu belirtiliyor.

Akdeniz Okyanus Bilimi Enstitüsü araştırma görevlilerinden Thierry Thibault, yosunların 2008'den beri Marsilya'nın yaklaşık 200 kilometre batısındaki Montpellier şehri yakınındaki Thau Bassin havzasında bulunduğunu söyledi.

"Denize girmek yasaklanabilir"

Marsilya Belediye Başkan Yardımcısı Herve Menchon ise şu anda insanlar için bir tehlike oluşmadığını ancak hidrojen sülfür gazının artması durumunda belirli kıyı şeritlerinde denize girmenin yasaklanabileceğini kaydetti.

Marsilya'daki yetkililer durumun kontrol altında olduğunu ve yosun istilasının sebebinin araştırıldığını açıkladı. Sahil güvenlik birimleriyse uzman ekiplerle birlikte deniz altında biriken yosun birikintilerini temizlemeye devam ediyor.

Kaynak: Euronews