Fransa'nın utanç dolu tarihinden bir sayfa daha! Öldürdükleri Cezayirlilerin kemiklerinden sabun yapmışlar

Cezayir Cumhurbaşkanı Müsteşarı Abdulmecid Şeyhi, Fransa'nın sömürge dönemi arşivlerini Cezayir'e geri vermesi konusuna engel olduğunu açıkladı.

Cumhurbaşkanı Müsteşarı Abdulmecid Şeyhi, Fransa'nın sömürge dönemindeki zulümlerine dikkat çekerek "Fransa, sömürge döneminde Cezayirli direnişçilerin kemiklerini Fransa'ya taşıyıp onları sabun ve şeker yapımında kullandı" dedi.

Fransa, Cezayir'deki katliamlarını gerçekleştirdikten sonra, öldürülen Cezayirlilerin kemiklerinin çoğunun, sabun yapımında ve şeker filtrelemede kullanılmak üzere Marsilya'ya nakledildiğini belirten Şeyhi, Fransız sömürgeciliğinin Cezayir'i acımasız uygulamalar için gerçek bir test alanı haline getirdiğini dile getirdi.

"FRANSA DEMOKRASİSİNİ SARSACAK BELGELER VAR"

Diğer yandan Fransa'nın zulümlerinin bu yöntemlerin tamamının arşivde belgelendiğini de söyleyen Şeyhi, Fransa'nın insan haklarına saygı ve demokrasi üzerine kurulmuş medeni bir ülke olduğu yönündeki imajının bu arşivlerle sarsılacağı korkusu yaşadığını aktardı.

Yaklaşık dört yıldır, Cezayir, Fransa'dan kendisine ait arşivlerin ve direniş liderlerinin kafataslarının ülkeye geri verilmesi talebiyle müzakerelerde bulunuyor. Bunlara ek olarak 1960-1966 arasında Sahra'da yapılan nükleer denemelerde yaşanan can kayıplarının tazminatları, kayıplar şahıslar meselesi de masadaki konular arasında yer alıyor.

Cezayir direniş hareketinin liderlerinden 24 kişiye ait kemikler, temmuz ayında Fransa'daki İnsan Müzesi'nden getirilmişti. France 24 kanalının haberine göre, İnsan Müzesi'ndeki 18 bin kafatasından 500'ünün kimlikleri tespit edildi. Bunların arasında, öldürüldükten sonra kafaları koparılarak Fransız sömürgeciler tarafından Paris'e gönderilen 36 Cezayir devrimi liderinin kafatasları da bulunuyor.

Kaynak: MİLLİ GAZETE

Güncelleme Tarihi: 31 Ekim 2020, 20:52