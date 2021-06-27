Fransa polisi her yerde o kadını arıyor

Fransız polisi, Fransa Bisiklet Turu'nda (Tour de France) yaşanan kazaya neden olan seyirciyi arıyor.

Bisikletli sporcuların domino etkisiyle savrulduğu olay açılış etabında meydana geldi. Üzerinde Almanca "Büyükanne ve Büyükbaba" yazılı pankart tutan bir seyirci, arkasında hızla yaklaşan bisikletlere rağmen parkura doğru eğilince, kadına değen Alman pedal Tony Martin dengesini kaybedip yere yığıldı. Martin'i diğer yarışçılar takip etti.

Sarı bir yağmurluk giyen kadın, ne tür bir kazaya sebep olduğunu fark edince, pankartı kolunun altında kalabalığa dalıp kendini kaybettirdi. Kaza anı kameralara yansıdı.

Yarıştan çekilmek zorunda kalan Alman sporcu Jasha Sutterlin'in bisiklet turu hayali ilk günde son bulurken, sekiz sporcu ise hafif yaralandı. Seyirciler arasındaysa yaralanan olmadı.

Polis şimdi kazanın failini arıyor. Etkinliğin organizatörleri, "bu tür davranışlarda bulunanların organizasyonu mahvetmemesi" için kadına dava açacaklarını duyurdu. Emniyet güçleri de fail hakkında "güvenlik ve emniyetin kasıtlı ihlaliyle, kasıtsız yaralanmaya sebep olma" suçundan yasal işlem başlatılacağını açıkladı.

Kaynak: Euronews