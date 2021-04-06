Fransa'sa son 24 saatte hastanelerde 409 kişi öldü
Fransa'da Kovid-19'dan son 24 saatte hastanelerde 409 kişi hayatını kaybetti.
Avrupa 06.04.2021, 23:37
Fransa Halk Sağlığı Kurumu ülkedeki güncel koronavirüs verilerini açıkladı.
Yapılan açıklamaya göre, virüs tespit edilen kişi sayısı 8 bin 45 artışla 4 milyon 841 bin 308'e yükseldi.
Son 24 saatte hastanelerde 409 ve son 4 günde bakımevlerinde 17 kişi hayatını kaybetti. Toplam can kaybı ise 97 bin 301'e çıktı.
Hastanelerde, 5 bin 626'sı yoğun bakımda olmak üzere 30 bin 639 kişinin tedavisi sürerken; bu sayılar da yükselmeye devam ediyor. İyileşenlerin sayısı 1235 artışla 301 bin 299'a ulaştı.
Sağlık Bakanlığının paylaştığı verilere göre, 27 Aralık 2020'den bu yana Kovid-19 aşısı yapılanların sayısı 9 milyon 526 bin 509'a çıktı, bunlardan 3 milyon 242 bin 743'üne ikinci doz aşı uygulandı.
Kaynak: AA
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