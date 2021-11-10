Fransa vasıflı göçmen istiyor

Fransa Başbakanlığına bağlı Ekonomik Analiz Konseyi (CAE), ülkenin son yıllarda göçmen alımı ve göçmenlerin kalifiye durumuna ilişkin 67. raporunu yayımladı.

Fransa'nın büyümesi ve kalkınması için vasıflı göçmene ihtiyaç duyduğu belirtilen raporda, 2019'da ülkeye daimi göçmen girişinin 292 bin kişi olduğu, bu sayının ülke nüfusunun yüzde 0,41'ine tekabül ettiği aktarıldı.

Avrupa Birliği (AB) ile Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) ülkeleri baz alındığında, Fransa'ya göçmen akışının düşük olduğu ve CAE'nin bu durumdan endişe duyduğu vurgulandı.

OECD'nin 2019 verilerine göre Fransa'da, 8,4 milyon olan göçmenin ülke nüfusunun yüzde 12,8'ini temsil ettiği, bu oranın ABD'de yüzde 13,6, İngiltere'de yüzde 13,7, Almanya'da 16,1, İsveç'te yüzde 19,5 ve Kanada'da yüzde 21 olduğu belirtildi.

Göçmenlerin yüzde 70'i Afrika'dan

Göçmenlerin köken çeşitliliğinin düşük olduğu Fransa'da, Avrupa kökenli olmayan göçmenlerin yüzde 70'inin Afrika'dan geldiği, OECD ülkeleri baz alındığında ise Fransa'daki göçmenlerin daha az vasıflı olduğu vurgulanarak, nitelik ve çeşitlilik barındıran iş gücü göçünün sermaye akışını artıracağı ifade edildi.

Göçmenlerin kimliği tartışması

Kamuoyunda, göçmenlerin kimlik ve güvenlik tartışmalarının yaygınlaştı aktarılan raporda, bu durumun nitelikli iş gücü göçünü engellediğine işaret edildi.

Raporda, iş gücü piyasasının ihtiyaçlarına kısa vadede etkin şekilde yanıt verebilmek için iş vizesi başvurularının dijitalleştirilmesi, merkezileşmesi ve sistematik hale getirilmesi çabalarının sürdürülmesi de önerildi.

Avrupa'da en fazla Müslüman göçmen barındıran Fransa'da, son dönemde hükümetin göçmen ve Müslümanlara yönelik tutumları, insan hakları kuruluşları tarafından eleştiriliyor.