Fransa ve Almanya'dan "düzensiz göçmen" adımı

Fransa'nın başkenti Paris'te Elysee Sarayı'nda düzenlenen 23. Fransa-Almanya Bakanlar Kurulu Toplantısı'nda Fransa İçişleri Bakanı Gerald Darmanin ve Almanya İçişleri Bakanı Nancy Feaser bir araya geldi.

Toplantının ardından Darmanin, Twitter'da yaptığı paylaşımda, Fransa-Almanya Bakanlar Kurulu Toplantısı vesilesiyle Feaser ile iki ülkenin düzensiz göçle mücadele için ortak birim kurmasına ilişkin anlaşmaya imza attıklarını duyurdu.

Açıklamada, Fransa ve Almanya'nın, göç akışını daha iyi kontrol etmek için birlikte hareket ettiği bilgisi verildi.