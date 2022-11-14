Fransa ve İngiltere'den göçmen anlaşması revize kararı

Yeniden düzenlenen anlaşmaya göre, İngiltere'nin Fransa'ya devriyeler için ödediği miktar olan yıllık 55 milyon sterlin, 63 milyon sterline çıkarılacak.

Fransız kıyılarındaki devriye personelinin sayısı 200'den 300'e çıkacak.

Bu yıl, 40 binden fazla kişi Manş Denizi üzerinden İngiltere'ye geçiş yaptı. Bu rakam, yeni bir rekor olarak kayıtlara geçti.

İngiliz bakan Braverman, geçişlerin ardından tepkilerin odağında yer almıştı.

Geçen ay, İngiltere'nin sığınmacılar için otellere günde yaklaşık 7 milyon sterlin harcadığı bilgisi paylaşılmıştı.