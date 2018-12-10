Fransa'ya giden yabancılara Fransızca isim verilmesi tartışması

İngiltere'nin Avrupa Birliği (AB)'nden çıkma kararı Brexit'ten sonra Fransa'ya yerleşmek isteyen başta Britanyalılar olmak üzere Fransız vatandaşlığı almak isteyen herkesin isimlerinin Fransızca olması gerektiği iddia edildi.

Nicolas Sarkozy tarafından kurulan sağcı Les Républicains partinin genel sekreter yardımcısı Julien Aubert, Müslümanların Fransız toplumuna daha kolay entegre olması için azırladığı 18 maddelik radikal önerilerden sadece biri bu.

Ülkedeki yabancılara Fransızca bir isim verilmesi, gerici ve çok satan yazar Eric Zemmour'un siyahi televizyon yorumculuğuna karşı saldırgan bir saldırı başlatmasından bu yana Fransa'da tartışılan bir fikir bu.

Eylül ayında, muhafazakâr Le Figaro gazetesi için haftalık bir köşe yazısı yazan Zemmour, çıktığı televizyon programındaki bir başka konuk olan Senegalli Hapsatou Sy'a, ailesinin ona uygun bir “Fransız ismi vermemesinin” üzücü olduğunu söyledi. Fransız Suicide ve Fransız Kader adlı kitabının yazarı, “Adınız Fransa'ya bir hakarettir” dedi.

Sözler, Fransız ulusal kimliğine dair yeni bir ruh arayışına yol açtı ve ülkedeki 7 milyona yakın Müslümanların, hem Fransız hem de yabancı olarak tanımlamanın ve ülkeye tam olarak uyum sağlayığ sağlayamayacağına dair sert bir tartışmayı yeniden alevlendirdi.

Sayın Aubert'in yaklaşımı, Zemmour'a kıyasla daha az karşıt .

Independent'e konuşan Aubert, “Fransa'da yabancı anne-babadan doğmuş herhangi bir yabancı, uyrukluk sahibi olduğu anda, Fransızca olan ikinci bir adı almalıdır” dedi. "Bu sadece Müslümanlar için değil, her yabancı için, Brexit referandumundan bu yana binlerce Fransız vatandaşlığına başvuran Çinli, Amerikalı veya İngilizler için de geçerli" dedi.

“Bir ülkeye yerleşmek için geldiğinde yapabileceği en iyi şey, uyum sağlamaktır,” diyen Aubert, "Jean ya da Michel gibi sağlam bir Fransız ismi almak onun için iyi bir başlangıç ​​noktası." diyor.

Siyaset bilimci Jean-Yves Camus, Aubert'in isimler hakkındaki fikrinin “saçma” olduğunu söyledi.

Yahudi akınında bile isimler değiştirilmedi

1930'larda Fransız vatandaşlığı alma kurallarının, diğer göç dalgaları arasında, Doğu Avrupa'dan gelen bir Yahudi akını olduğu zaman, bugün olduğundan çok daha katı olduklarını, ancak önce bir Fransız adı almanın gerekmediğini belirtiyor.

Kaynak: www.dunyabulteni.net