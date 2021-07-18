Fransa yıllardır uyguladığı vahşete son verme kararı aldı

Fransa Tarım Bakanı Julien Denormandie, 2022 yılından itibaren erkek civcivlerin canlı olarak itlafının yasaklanacağını söyledi.

Her yıl milyonlarca erkek civciv yumurtadan çıktıktan sonra ya öğütülerek ya karbondioksit gazı verilerek öldürülüyor ya da canlı canlı itlaf ediliyor.

Çiftçiler, seri üretim tesislerindeki bir civcivin yumurtadayken cinsiyetini öğrenmenin pratik ve maliyetsiz bir yolunun olmadığını belirtiyor.

Ayrıca 2019 yılında çıkarılan bir AB yönetmeliği, civcivlerin 72 saatten daha az bir sürede itlaf edilmesine olanak tanıyor.

Ancak hayvan hakları savunucuları, itlaf yöntemini sert dille eleştiriyor ve erkek civcivlerin cinsiyetlerinin daha yumurtadan çıkmadan önce belirlenmesi için tekniklerin geliştirilebileceğini dile getiriyor.

Tarım Bakanı Denormandie, Le Parisien gazetesine verdiği mülakatta, "1 Ocak 2022'den itibaren tüm kümes hayvanı üretim tesisi sahiplerinin, civcivin yumurtadaki cinsiyetini öğrenmelerini sağlayacak sistem kurmaları veya makine sipariş etmeleri gerekecek." dedi.

"2022, Fransa'da erkek civcivlerin itlaf edilmesi veya gazla öldürülmesinin bittiği yıl olacak." ifadesini kullanan Denormandie, söz konusu yasağın her yıl 50 milyon erkek civcivin öldürülmesini önleyeceğini dile getirdi.

Ayrıca Tarım Bakanı, devletin, çiftçilerin gerekli ekipmanı satın almasına yardımcı olmak için 10'ar milyon euroluk bir mali yardım paketi sağlayacağını da sözlerine ekledi.

Fransa bu bağlamda, erkek civcivlerin canlı olarak itlaf edilmesini yasaklayan dünyadaki ilk ülke olacak.

Paris'in bu adımı, Almanya'nın tartışmalı uygulamayı gelecek yıl yasaklayacağını bildirmesinin ardından geldi.

İsviçre geçen yıl erkek civcivlerin canlı canlı öğütülmesini yasaklamış ancak gazla itlafa izin vermişti.

Kaynak: Euronews