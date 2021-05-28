Fransa'da 15 milyar euro teşvik paketi hazır

Fransız hükümeti, Kovid-19 salgını yüzünden sarsılan ekonomisini canlandırmak için ilave 15 milyar euro tutarında teşvik paketi hazırladı.

Ekonomi ve Maliye Bakanı Bruno Le Maire, basına yaptığı açıklamada, ekonomiyi canlandırmak için hazırlanan ilave yardım planıyla ilgili yasa tasarısının gelecek hafta Meclis’e sunulacağını söyledi.

Fransız bakan, bu olağanüstü yardım paketinin, oteller, restoranlar ve barlar için vergi iadelerinin yanı sıra kaybedilen çalışma saatleri için tazminat gibi çeşitli destek mekanizmalarını içereceğini kaydetti.

Hükümet geçen yıl yaklaşık 100 milyar euro tutarında ekonomiye mali destekte bulunmuştu.

Fransa, bu yıl yüzde 5 oranında ekonomik büyüme öngörüyor. AB Komisyonu ise Fransa için yüzde 5,7 oranında büyüme tahmini yapıyor.

Fransa’da Kovid-19 vakalarında azalma görülmesinin ardından 15 Mayıs’ta önlemler kısmen gevşetildi.

Ülkede salgın yüzünden şu ana kadar can kaybı 109 bini geçti.

Kaynak: Euronews