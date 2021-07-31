Fransa’da Anayasa Konseyi, tartışmalı yasayı onayladı

Anayasa Konseyi, Fransa'da 2015'teki terör saldırılarından sonra ilan edilen olağanüstü halin (OHAL) kaldırılmasının ardından Ekim 2017'de yürürlüğe giren İç Güvenlik ve Terörle Mücadeleyi Güçlendirme Yasası'nda (SILT) yer alan geçici tedbirleri kalıcı hale getiren kanuna yönelik itirazları inceledi.

Yasayı onaylayan Konsey, terörle ilişkili eylemlerden belli bir süre üzerinde hapis cezasına mahkum olanlardan serbest bırakılanların idari kontrol ve takip süresinin 2 yıla çıkarılması hükmüne ise onay vermeyerek, bu süreyi yine 1 seneye düşürdü.

İçişleri Bakanı Gerard Darmanin, yaptığı basın açıklamasında, yasanın onaylanmasını memnuniyetle karşıladığını, hükümlülere yönelik idari kontrol ve takip süresinin kısıtlanmasını da esefle karşıladığını ifade etti.

Yasanın içeriği

Yasa, SILT'in temelini oluşturan ancak OHAL'den kaynaklandığından geçici olan ev aramaları, güvenlik alanı oluşturulması, ibadet yerlerinin kapatılması, herhangi bir suçlama yöneltilmemiş ancak şüpheli kişilere yönelik kısıtlama önlemlerinin kalıcı hale getirilmesini içeriyor.

Anayasa Konseyinin müdahalesiyle, terörle ilişkili eylemlerden mükerrer suç halinde en az 3, normalde en az 5 yıl hapis cezasına mahkum olanlardan serbest bırakılanların idari kontrol ve takip süresini 2 yıla çıkaran madde, eskisi gibi 1 sene olarak kaldı.

Yasanın istihbarat kısmında, telekom operatörleri tarafından sağlanan internet arama verilerinin analiz edilmesine imkan tanıyan algoritma kullanımına izin veriliyor.

Bazı arşivlere akademik araştırma amacıyla erişimin serbest hale getirilmesini öngören yasa, bununla birlikte bazı en hassas dokümanların 50 yılda gizlilik derecesinin kaldırılmasından istisna tutulmasını da içeriyor.