Fransa’da aşırı sağcı ve göçmen karşıtı Ulusal Birlik Partisi'nde Le Pen'siz dönem başladı

Avrupa Parlamentosu üyesi Bardella’nın bu göreve seçilmesiyle, Fransa’da son 50 yılda aşı sağ siyasete damgasını vurmuş, Le Pen ailesinin devri de bir anlamda son buldu.

Bardella, seçimde parti delegelerinin oyunun lüzde 84,84’ünü alırken karşısında yarışan Louis Aliot ise yüzde 15,16 oranında oy aldı.

Bardella, Jean Marie Le Pen ve kızı Marine Le Pen’den sonra aşırı sağ partiye liderlik yapan üçüncü siyasetçi olacak.

Yaklaşık 11 yıl parti liderliği yapan Marine Le Pen, babasından daha fazla ‘ılımlı” bir siyaset izlemesine rağmen iki turlu seçim sisteminin uygulandığı ülkede, merkez sağ ve merkez sol parti seçmenlerinin aşırı sağ partiyi 2. turda dışlamaları sonucu son yıllarda oylarını önemli ölçüde artırmasına rağmen isteği başarıyı elde edemedi.

Kaynak: Euronews