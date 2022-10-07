Fransa'da benzin istasyonlarındaki akaryakıt tedarik sıkıntısı sürüyor

Ülkede, pompa fiyatına yansıyan indirim ve TotalEnergies'in bazı rafinelerinde yaşanan grev nedeniyle benzin istasyonlarındaki akaryakıt tedarik sıkıntısı devam ediyor.

BFMTV kanalına konuk olan Fransa Hükümet Sözcüsü Olivier Veran, benzin istasyonlarının yüzde 15'inde en az bir akaryakıt çeşidiyle ilgili tedarikte sıkıntı yaşandığını kaydetti.

Veran, TotalEnergies'in bazı rafinelerinde işçilerin maaşlarına ilişkin talepleriyle grevin sürdüğünü ifade ederek, yarın akaryakıt bulamayacağı endişesiyle benzin istasyonlarına giden vatandaşların kuyruk oluşturduğuna değindi.

Ulusal basın, akaryakıt tankerlerinin istisnai olarak pazar günü de çalışabileceğini aktardı.