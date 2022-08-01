Fransa'da bir postacı kayıkla posta dağıtıyor

Kayığıyla, bataklık bölgesinde kapı kapı geziyor. Postaları dağıtıyor...



Fransa'nın kuzeyindeki Dunkrik yakınlarındaki Audomarois kıyısında yaşayan sakinler, 24 yaşındaki postacının yolunu gözlüyor.



Charles Defoort, bölgedeki tek postacı. Her gün motorlu kayığıyla yola çıkıyor.

Çoğu zaman kayıktan inmesine bile gerek kalmıyor. İskelelerde kurulu posta kutularına teslimatları ulaştırıyor.



Sadece isimlerle çalıştığını söyleyen postacı, "Kişilerin nerede yaşadığını gösteren bir haritamız var. Yani adreslerle değil isimlerle çalışıyoruz" dedi.



Biyosfer rezervi açısından zengin bir bölge olan Audomarois, yazın turist akınına uğruyor.

Ancak kışın ıssızlaşan bölgede oturanların çoğunun ana yola erişimi bile yok.