Fransa’da camiye tehdit mektubu gönderildi

Fransa’ın Strazburg kentinde yapımı devam eden Avrupa’nın en büyük camisi Eyüp Sultan Camisi’ne tehdit mektubu gönderildi. İmzasız mektupta Müslümanların Fransa veya İslam arasında seçim yapmaları gerektiği savunularak “Elbette cemaatinizin çoğu İslam’ı seçecek. O zaman neden Fransa’da kalıyorsunuz?” ifadelerine yer verildi. Mektupta “Hazırlanın, camilerinizde daha önce benzeri görülmemiş saldırılara maruz kalacaksınız. Çok kalabalığız. İyi hazırlanın, intikam başlıyor.” şeklinde tehditler savuruldu.

SÜREKLİ TEHDİT

Milli Görüş Teşkilatları Doğu Fransa Bölge Başkanı Eyüp Şahin, bu tür tehditlerle daha önce de karşılaştıklarını, Avrupa genelinde birçok camiye ve Müslümanlara yapılan tehditlerin özellikle son yıllarda arttığını söyledi.