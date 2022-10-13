Fransa'da çiftçiler, akaryakıt krizi hasat dönemine denk geldiği için zor durumda

Fransız kanalı BFMTV'nin haberine göre, ekin kaldırma ve hasat dönemine giren çiftçiler, biçerdöver kullanımı nedeniyle yüksek oranda mazot tüketiyor. Özellikle başkent Paris'in de içinde yer aldığı Ile-de-France bölgesindeki çiftçiler, yakıt arayışına girdi.

Essonne kentindeki Itteville'de çiftçilik yapan ve soyadını vermek istemeyen Thierry, ürünlerinin henüz yüzde 25'ini dahi kaldırmadığını belirterek "3 bin litre mazot depolayabildim, böyle ancak 5-6 gün dayanabilirim." dedi.

Thierry, bir yandan da buğday ekimi yapmak için biçerdöverini durdurmak zorunda kaldığını aktararak bu dönemde buğdaya fazla ihtiyaç duyulduğuna dikkati çekti.

Öte yandan Seine-et-Marne kentindeki çiftçiler de benzer sıkıntılara maruz kalıyor. Çiftçiler, sağlık çalışanları veya acil durum servisleri gibi kendilerine akaryakıtta öncelik tanınmasını talep ediyor.

Seine-et-Marne Tarım İşçileri Sendikası (FDSEA) Başkanı Cyrille Milard, hükümeti krizi çözüme kavuşturma işini savsaklamakla eleştirerek "Tarım faaliyetlerinin devamı için (devletin) stratejik akaryakıt stoklarının tamamının bir an önce kullanıma sokulması gerekiyor. Bu gıda egemenliğimizin bir gereğidir." dedi.

Fransa'da TotalEnergies'e ait 6 rafinerinin 3’ünde, ülkenin en büyük işçi sendikası CGT'nin geçen ay sonunda, işe alımların durdurulmasını protesto etmek ve maaşlarda yüzde 10 artış talebiyle gittiği greve, Amerikan petrol şirketi Esso-ExxonMobil’in iki rafinerisinin çalışanları da katılmıştı. Grevlerin yayılması üzerine ülkede benzin istasyonlarının önemli bir kısmında akaryakıt sıkıntısı başladı. Birçok yerde uzun benzin kuyrukları görülürken bazı bölgelerde akaryakıt satışına litre sınırı getirilmişti.

Hükümet, sendikalara, şirketlerle uzlaşma yoluna gitmesi konusunda çağrı yapmış, aksi durumda yaptırıma gitme tehdidinde bulunmuştu.